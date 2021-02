Danach wird es zumindest sonniger, auf strahlend blaues Wetter kann man aber nicht hoffen. Es bleibt relativ wolkenbedeckt mit einzelnen Aufhellungen. Hingegen wird es bis Sonntag ziemlich mild. «Es wird verbreitet zweistellige Höchstwerte geben.» Am Freitag und Samstag kommt in den Alpen noch der Föhn dazu. Es können Temperaturen von bis zu 15 Grad gemessen werden. Im Rheintal könnte es gar milder werden. «Das ist definitiv ein Hauch von Frühling.»

Am Sonntag kommt die Kaltfront

Das milde Wetter hält nicht lange an. Am Sonntag soll von Westen her bereits wieder eine Kaltfront aufziehen. «Der Sonntag ist noch sehr unsicher», so der Meteorologe. Es sei möglich, dass die Schneefallgrenze wieder weit hinunterkomme.

(red.)