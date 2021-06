Landwirtinnen und Landwirte sollen nur noch Direktzahlungen bekommen, wenn sie nicht regelmässig Antibiotika einsetzen, die pestizidfrei produziert worden sind. Zudem müssen sie in der Lage sein, alle Tiere mit Futter zu ernähren, das auf ihrem Hof produziert wird.

Das Initiativkomitee will, dass synthetische Pestizide in der Landwirtschaft in der Schweiz verboten werden. Lebensmittel, die synthetische Pestizide erhalten, dürfen nicht mehr eingeführt werden.

Dieses Notrecht war auf ein halbes Jahr befristet. Das Parlament hat danach das Covid-19-Gesetz erarbeitet und verabschiedet. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Bei einem Nein können ab Ende September keine weiteren Hilfsgelder an Unternehmen und Vereine ausbezahlt werden.

Bundesrat und Parlament wollen die Polizei mit mehr Instrumenten ausrüsten, um präventiv gegen Gefahren vorzugehen. So sollen zum Beispiel Teenager ab 12 Jahren bei Verdacht mit Massnahmen belegt werden können – ohne richterlichen Beschluss. Dagegen wurde das Referendum ergriffen.

Nebst diesen eidgenössischen Abstimmungen gibt es auch noch einige Vorlagen auf Kantons- und Gemeindeebene.

Thurgau:

Hier wird in den meisten Gemeinden über die Rechnung 2020 abgestimmt, eine kantonale Vorlage gibt es nicht. Ausserdem stehen unter anderem an:

In Dozwil soll der IG Schloss Luxburg ein Darlehen von 800'000 Franken bewilligt werden. In Horn braucht das Betriebsgebäude Seebadi einen Kredit. In Kesswil wird über die Teilrevision der Gemeindeordnung, einen Kredit für den Wasserleitungsersatz Käsereistrasse und Rückstellungen für die Sanierung der Schiessanlage entschieden.

In Hüttwilen wird über einen Kredit für den Neubau des Badehüsli Hüttwilersee von 910'000 Franken entschieden, ausserdem steht der Zonenplan und das Baureglement zur Abstimmung. In Kreuzlingen geht es um die Sanierung und Aufwertung der Löwenstrasse. Münchwilen entscheidet über die Sanierung des Gemeindehauses.

Gleich elf Vorlagen kommen in Tobel-Tägerschen zur Abstimmung. Nebst der Rechnung kommen verschiedene Sanierungsprojekte und das neue Baureglement und der Zonenplan an die Urne. Über ein Darlehen von 1 Million Franken ans Alterszentrum entscheiden die Stimmberechtigten in Bussnang.

St.Gallen:

Auf kantonaler Ebene können die Stimmberechtigten zu vier Geschäften Stellung nehmen: Einen Nachtragskredit zum Sonderkredit Förderungsprogramm Energie, die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Fürstenland Toggenburg und die Gewährung von Beiträgen zur Notfallversorgung. Umstritten dürfte die Vorlage zur Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil sein.