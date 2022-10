Ein Jahr nach dem Rekord-Investment: So geht es Feey heute

Monstera, Kakteen und Elefantenfuss – in den Lagerhallen von Feey gibt es Zimmerpflanzen, soweit das Auge reicht. Sie alle stehen zum Verpacken und Versand bereit und sollen der Kundschaft des Pflanzenhändlers Freude bereiten. Das sei das oberste Ziel von Feey, teilte einer der Gründer des Unternehmens Sven Jakelj, vor einem Jahr mit.

Gut ein Jahr ist es her, als Sven Jakelj mit seinem Team bei der TV-Show «Die Höhle der Löwen» einen Rekord-Deal vereinbaren konnte. 1,2 Millionen Franken gegen 30 Prozent Firmenanteile, hiess der Deal damals.

So ging es für Feey nach dem Rekord-Investment weiter

Grössere Lagerhallen, Expansion nach Deutschland und mehr Angestellte. Das Unternehmen ist mit dem Verkauf von Pflanzen gewachsen. Seit diesem September ist Feey an einem grösseren und neuen Standort in Flawil. «In diesem Jahr werden wir zwei bis drei Mal so viel Umsatz machen können wie im letzten Jahr», sagt Sven Jakelj gegenüber FM1Today.

Reichweite und neue Kundschaft

Der Auftritt im Fernsehen habe der Firma Reichweite und neue Kundschaft gebracht. Trotzdem möchte sich Feey selber treu bleiben. «Wir sind in gewissen Dingen etwas professioneller geworden, die Philosophie ist aber immer noch die gleiche», sagt Jakelj weiter. Nämlich die Zufriedenheit der Kunden hat oberste Priorität.

Im Video erfährst du zudem, wie es den Pflanzen von Sven Jakelj geht.