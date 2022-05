«Ein Riesen-Ärger»: Rheintaler sind frustriert wegen der SBB

Die SBB will das Fernverkehrsnetz im Rheintal ausbauen. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch weil die SBB plötzlich doch keine durchgehenden Halbstunden-Verbindungen anbieten will, ist man im Rheintal ziemlich sauer – und hinnehmen will man das schon gar nicht.

