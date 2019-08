Ein Schutzengel für mehr Sicherheit

Mit gelben Westen und Schutzengel-Anhängern stehen die Viertklässler der Primarschule Ruggell am Montag um 7.30 Uhr in den Startlöchern. Gemeinsam mit der Landespolizei Liechtenstein halten sie Autofahrer an, die gerade Ruggell verlassen wollen. Anschliessend sagen die Schülerinnen und Schüler ihr Sprüchlein auf: «Halte immer ganz an und achte auf mich, wenn ich die Strasse überquere. Danke!»

Kinder haben Spass an Aktion

Dann erhalten die Verkehrsteilnehmer einen selbst gebastelten Schutzengel mit einem von Swarovski gesponserten Edelstein in der Mitte. «Es macht Spass, die Anhänger zu verteilen. Ich denke, die Autofahrer passen in Zukunft besser auf uns auf», sagen Lisa und Chiara. Auch Cristiano ist überzeugt, dass die Aktion Wirkung zeigt. «Wir haben ihnen einen Schutzengel geschenkt. Jetzt passen sie bestimmt gut auf», sagt er.