Eine Geisterbahn, ein Golfturnier und guten Wein

Strahlender Sonnenschein und perfektes Spätsommer-Programm: Dieses Wochenende werden Ernten gefeiert, Biere getestet und Bälle versenkt.

1. Bierfestival Bierprobier 🍺 Am Freitag, 20. September und Samstag, 21. September, findet zum ersten Mal das Bierfestival «Bierprobier» auf dem Gelände der Olma Messen St.Gallen statt. Über 30 kleinere und grösserer Brauereien präsentieren ihre Biere. Mit einem gemieteten Degustations-Glas kann man sich durch die grosse Vielfalt der verschiedenen Biersorten probieren. Weitere Infos und Tickets für das Festival gibt es hier.

Ein bisschen wie Olma, einfach mit Bier: Am Bierprobier Festival ist der Name Programm, es kann hauptsächlich Bier probiert werden. © iStock

2. Weinfest in Malans 🍷 Wer gegärten Traubensaft dem Hopfentee vorzieht, reist dieses Wochende am besten nach Malans. Im Zweitausend-Seelendorf im Kanton Graubünden findet am Samstag und Sonntag das Weinfest der Bündner Herrschaft statt. Nebst Weindegustationen, kulturellen Leckerbissen und Kinderprogramm, spielt am Samstagabend die Popband Baba Shrimps. Weitere Infos zum Bündner Wein-Event gibt es hier.

Wie auch am letzten Weinfest, kann man auch dieses Jahr wieder an der Tavolata in den Strassen von Malans speisen – und natürlich Wein trinken. © weinfest-malans.ch

3. Möhl Mostfest 2019 🍎 Herbstzeit ist Apfelzeit, findet auch die Mosterei Möhl und schmeisst darum eine Party. Die Ernte sei gut ausgefallen, schreiben sie auf ihrer Facebookseite, und dies sei ein Grund zum Feiern. Am Samstag und Sonntag kann man dabei sein, wenn sie Apfel zu Saft pressen. Die Tage sind auch den Familien gewidmet, und am Samstagabend steigt eine Party für alle Tanz- und Trinkfreudigen Möhl-Liebhaber. Für weitere Infos: hier entlang.

Die Zürcher Band Laurent & Max covert Hits von früher für die Kids von heute. Am Sonntag spielen sie am Möhl Mostfest 2019. © instagram.com/laurentundmax

4. Gothic-Party im Versuchsstollen Hagerbach 👻 Eine Geisterbahn, eine echte Sprengung und eine unteriridische Bühne: Die Party «Eine Nacht im Bergwerk» hat alles, was andere Partys nicht haben. Diesen Samstag steigt die ausgeflippte Gothic- Electro- und Indie-Party im Versuchsstollen Hagerbach in Flums. Verschiedene Dancefloors und Bands sorgen den ganzen Abend für die passende musikalische Unterhaltung. Und wer mehr auf Worte statt auf Töne steht, kann auch an Lesungen teilnehmen, die ebenfalls im Rahmen dieser Party stattfinden. Das Programm und Tickets gibt es hier.

Von Gothic- über Electro- bis hin zu Indie-Musik: An der Party «Eine Nacht im Bergwerk» findet jeder einen passenden Dancefloor. © einenachtimbergwerk.ch

5. Flugtage Bad Ragaz 🛩️ Nostalgie in der Luft gibt es am Samstag und Sonntag auf dem Flugplatz Bad Ragaz. An den Flugtagen trauen sich alte, legendäre Flugzeuge wie zum Beispiel der An2 Antonov wieder in die Luft, es werden Rundflüge angeboten. Hüpfburgen, Bratwürste und vieles mehr komplettieren den Familien-Anlass.

An den Flugtagen Bad Ragaz 2019 kann man einen Rundflug mit dem berühmten Flieger An2 Antonov machen. © Zvg.

6. Mobilitätsmarkt in St.Gallen 🚴 Wer Bus, Auto, Zug, Velo und Fuss clever kombiniert, kommt schnell ans Ziel. Dazu findet am Samstag in der St.Galler Innenstadt rund um das Vadian-Denkmal der St.Galler Mobilitätsmarkt statt. Spielerisch und mit verschiedenen Wettbewerben kann man sich mit allem, was mit Fortbewegung zu tun hat, berieseln lassen: Vom Wandern über das ÖV-Netz bis hin zu den neusten E-Bikes. Weitere Infos gibt es hier.

Der Anlass lädt ein, verschiedene Fortbewegungsmittel neu zu entdecken und bringt frischen (Fahrt-)Wind in den Alltag. © stadt.sg.ch

7. Golfturnier in der Kiesgrube Waldkirch 🏌️ Ein Golfabschlag von einem Autodach kann man am Sonntag am Golfturnier in der Kiesgrube Waldkirch machen. Der örtliche Golfpark organisiert ein spezielles Golfturnier, sogenanntes Urban Golf. Dabei wird der Ball nicht in Löchern im Boden versenkt, sondern muss markierte Stellen an Felsblöcken, Eimern oder Bäumen treffen. Auf der Website des Golfclubs kann man sich für dieses Golfturnier anmelden.

Steine statt Wiesen: Das Urban Golfturnier findet in Waldkirch in der Kiesgrube statt. © Zvg.

8. Der grösste Cervelat der Welt 🌭 Im Bad Ragazer Giessenpark wird die hundert Kilo schwere Cervelat am Samstag ab 15 Uhr aufgeschnitten. Das Fest mit Livemusik findet im Rahmen der zweiten Cervelat-Tour von Stefan Roos statt. Die Töfflitour startet bereits um 8 Uhr Uhr führt auf eine 70 Kilometer lange Tour durch die Region Sarganserland. Gesammelt wird für die Kinderkebshilfe Schweiz. Bei der Riesencervelat handelt es sich um einen Rekordversuch. Weitere Infos hier.

Stefan Roos ist Schlagersänger und einer seiner grössten Hits handelt von einem Cervelat. © FM1Today

9. AVA, einer St.Galler Band startet durch 🎵 Am Freitag feiert die Band AVA in der St.Galler Grabenhalle Plattentaufe mit ihrer Debut-EP. Am Samstag geht es weiter nach Zürich. Dort kommt es zum nächsten Highlight. Ava steht im Finale des MyCokeMusic Soundcheck. Weiter Infos hier und hier.