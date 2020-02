Eine Ladung Holzpellets über die Autobahn verstreut

Bei einer Auffahrkollision auf der A13 bei Sevelen wurde ein 16-Jähriger am Samstag leicht verletzt. Eine Autofahrerin fuhr in einen Anhänger, der mit Holzpellets beladen war. Die Autobahn blieb in Richtung St.Gallen für eineinhalb Stunden gesperrt.

Eine 26-Jährige fuhr um 17.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Autobahn A13 von Buchs herkommend in Richtung Trübbach. Vor ihr fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto und einem Anhänger. Als die 26-Jährige überholen wollte und den Seiten- und Schulterblick machte, fuhr sie zu nahe auf und prallte in das Heck des Anhängers, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag mitteilt. Durch die Wucht der Kollision entkoppelte sich der Anhänger und fuhr unkontrolliert weiter, bis er sich überschlug und die geladenen Holzpellets auf der ganzen Fahrbahn verlor. Das Auto der 43-Jährigen geriet ins Schleudern und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Das Auto der 26-Jährigen geriet ebenfalls ins Schleudern und kollidierte abermals gegen das Heck des Anhängers. Durch den Unfall verletzte sich ein 16-jähriger Beifahrer der Fahrzeugkombination leicht. Aufgrund der Unfallsituation mussten beide Fahrstreifen für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde bei der Ausfahrt Sevelen umgeleitet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (red.)