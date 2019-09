Eine tote Person nach Brand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Schaanwald zu einem Brand. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde bei der Begehung eine tote Person gefunden.

Das Mehrfamilienhaus, sowie zwei weitere angrenzende Häuser mussten von den ausgerückten Polizeipatroillen evakuiert werden. Die alarmierten Feuerwehren Mauren, Eschen und Vaduz konnten den Brand unter Kontrolle bringen und so eine Ausweitung auf die anderen Gebäude verhindern. Die Landespolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Todesursache der aufgefundenen Person aufgenommen, wobei das Institut für Rechtsmedizin St.Gallen zur Unterstützung begezogen wird.