Mario Gehr veranstaltet in seiner Bar in Uznach ein Weihnachtsessen für Personen, die das Fest sonst alleine verbringen müssten. Bis zu 100 Personen können am Essen teilnehmen, das Interesse auf Facebook ist aber jetzt schon riesig.

Ganze 1500 Mal wurde seine Einladung auf Facebook geteilt. Es ist eine Einladung zu einem Weihnachtsessen für Alleinstehende und Bedürftige. Dieses findet am 24. Dezember in der Vertigo Bar in Uznach statt. Der Inhaber, Mario Gehr, möchte mit dieser Aktion etwas von seinem Glück zurückgeben. Wie viele Personen schlussendlich kommen werden, weiss er nicht. «Für 100 Personen habe ich Platz, aber leider nicht für 1500», sagt er gegenüber FM1Today.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gehr Alleinstehende an Weihnachten zu sich einlädt. Im vergangenen Jahr kamen bereits etwa zwölf Personen in die Vertigo Bar, in den Jahren davor veranstaltete er das Essen bei sich zu Hause. Damals inserierte er dafür noch in der Zeitung. «Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden», sagt Mario Gehr. Und diese möchte er so auch beibehalten. «Für mich ist es ein Dankeschön, dass es mir so gut geht.»

