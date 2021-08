Ob mit dem Velo, Rollschuhen oder dem Scooter: Alles was kein Motor hat, fuhr heute durch die Bodensee-Region. 40 Kilometer lang ist die Strecke des Veloevents Slow-Up Bodensee. Viele Strassen wurden extra dafür gesperrt.

«Wir machen jedes Jahr mit, das ist eine Familientradition», sagt Dion Strauss aus Egnach gegenüber TVO. Auch Beat Sutter ist beim Slow-Up meist mit von der Partie. «Wir waren auch schon in Zürich. Das Slow-Up ist eine gute Sache und gefällt uns.»

Normalerweise finden die Slow-Ups in der ganzen Schweiz statt, doch wegen Corona haben alle Organisatoren abgesagt, ausser am Bodensee nicht. In Romanshorn und Umgebung findet er dieses Jahr schon zum 20. Mal statt. Dieses Jahr ist vieles anders – nicht nur wegen Corona. «Wir haben leider Pech mit dem Wetter», so Nadja Anderes, Medienverantwortliche Slow-Up Bodensee. Im Jahr 2019 fuhren über 30'000 Leute über die autofreien Strassen, dieses Jahr sind es noch gut 8000. «Es sind definitiv weniger Leute hier. Trotzdem sind viele begeistert dabei.»