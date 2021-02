Eisige Kunstwerke der Natur am Bodensee

«Die Kälte hat uns fest im Griff!», schreiben die Wetterexperten von Meteonews am Freitag. In der Nacht auf Donnerstag wurde die Ostschweiz demnach von arktischen Luftmassen überrollt, dies war der Startschuss einer Kältewelle mit mehreren Eistagen in Folge. Grund für die sehr kalten Verhältnisse ist ein ausgedehntes Hochdruckgebiet mit Kern über Skandinavien, die Schweiz befindet sich an dessen Südostflanke.

Mit einer Nordostströmung wird so kalte Luft zum Alpenraum transportiert. Als Folge lagen die Höchstwerte am Donnerstag verbreitet unter dem Gefrierpunkt, beispielsweise in St.Gallen wurden lediglich minus 8 Grad erreicht. Nach dieser kalten Nacht bleibt es bis Sonntag frostig. Dazu weht vor allem am Freitag und am Samstag eine zügige Bise, welche das Kältegefühl durch den sogenannten Windchill-Effekt verstärkt. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag im Flachland bei -3 bis -2 Grad, diese fühlen sich mit der Bise aber eher wie -10 Grad an.

Diese Bise sorgt in Gewässern aktuell für einen wunderschönen Nebeneffekt. In der Galerie könnt ihr das Naturschauspiel bewundern.

Hast auch du Bilder von der eisigen Pracht gemacht? Schick sie uns hier.

(red.)