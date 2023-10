Hast du nach den strengen Schul- oder Arbeitstagen etwas Entspannung oder Action nötig – oder willst du die Zeit für eine Entdeckungstour nutzen? Damit dir in deinen Ferien die Ideen nicht ausgehen, was du unternehmen könntest, haben wir einige Tipps zusammengestellt.

Die Zeit vergeht wie im Flug: Kaum ist das neue Schuljahr gestartet, sind in den meisten Ostschweizer Kantonen die Herbstferien bereits wieder in vollem Gange. Seit dem 2. Oktober geniessen die Schülerinnen und Schüler aus den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden drei Wochen Ferien. Im Thurgau und Graubünden starten die Herbstferien jeweils eine Woche später – die Schulen dieser Kantone machen ab dem 9. Oktober zwei Wochen schulfrei.

Nichts für schwache Nerven

Bist du motiviert auf etwas Action? Dann könnte dich ein Besuch in einem Escape Room möglicherweise überzeugen. Das ist ein Ort, wo du mit mehreren Personen in einen Raum eingeschlossen wirst und anschliessend mit Lösen von Rätseln innert einer gewissen Zeit einen Ausweg finden musst. Das kannst du zum Beispiel im St.Galler Stadtzentrum bei «Escape Company und Bar» erleben. In Rapperswil in der «exitadventure GmbH» kannst du drinnen oder draussen spannende Rätsel lösen.

Wenn du in deinen Herbstferien genug Zeit findest, nach Deutschland zu fahren, empfehlen wir dir einen Besuch im Europapark in Rust. Wer es etwas gruselig mag, macht mit einem Besuch im Oktober alles richtig. Zu dieser Zeit hält Halloween nämlich Einzug und der Europapark ist dekoriert mit furchteinflössenden Gestalten. Dazu schaffen Kürbisse und Blumen alle Jahre wieder eine einzigartige Atmosphäre.

Wer es mag, den Boden nicht direkt unter den Füssen zu haben – Achterbahnen aber eine Stufe zu hoch sind, dem empfehlen wir einen Ausflug in einen Kletterpark oder bei ungünstigen Wetterverhältnissen eine Boulderlounge. Im Seilpark Gründenmoos in St.Gallen kannst du mitten im Wald in die Höhe klettern. Bei schlechtem Wetter erwarten dich in der Boulderlounge in St.Gallen über 3500 Griffe auf 800 Quadratmetern Fläche.