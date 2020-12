Erdbeben in Deutschland auch in der Ostschweiz verspürt

Das Zentrum des Bebens lag westlich von Burladingen (Zollernalbkreis) und 13 Kilometer nördlich von Albstadt. Das Beben um 0.25 Uhr sorgte für viele besorgte Anrufe von Bewohnern der Region. Auch ein Riss in einer Strasse wurde gemeldet. Grössere Schäden oder gar Verletzte hat es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. In der Gegend kommt es immer wieder zu leichteren Erdstössen.

Das Beben war gemäss dem Schweizerischen Erdbebendienst der ETH bis in die Schweiz zu spüren gewesen. So wurde das Beben auch in Frauenfeld, Kreuzlingen und in Wil beobachtet. Auf der Webseite des Schweizer Dienstes geht man gar von einer Stärke von 4.0 aus.

(dpa/red.)