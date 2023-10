Sanierung des Arlbergtunnels

Der Arlbergtunnel wurde 1978 in Betrieb genommen. Er erstreckt sich auf eine Länge von 13'972 Metern und verbindet die Bundesländer Vorarlberg und Tirol. 8000 Fahrzeuge passieren ihn in 24 Stunden. Für die Sanierung des Tunnels sind Sperren zwischen April und Oktober 2023 sowie zwischen April und November 2024 geplant. Die Asfinag investiert 75 Millionen Euro in die Sanierung.