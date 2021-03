«Ermittlungen von Schlägereien sind sehr aufwändig»

Das Tötungsdelikt vom 2. September 2020 in St.Gallen

Beim Tötungsdelikt in der Speicherstrasse tötete ein 22-jähriger Mann eine 46-jährige Frau. Er wurde bei der Erstintervention von Beamten der Stadtpolizei St.Gallen erschossen. «Die Sachbearbeitung wurde aufgrund der sachlichen und organisatorischen Nähe der Kantonspolizei St.Gallen durch ein anderes Polizeikorps durchgeführt, weshalb dieses Tötungsdelikt statistisch nicht bei der Kantonspolizei St.Gallen erscheint», heisst es in der Medienmitteilung zur Kriminalstatistik. «Die Ermittlungen wurden in die Hände einer anderen Kantonspolizei gegeben, die Verantwortung der Strafverfolgung liegt aber weiterhin bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen», sagt Stefan Kühne, Leiter der Kriminalpolizei St.Gallen auf Anfrage. Um welche Kantonspolizei es sich handelt, will er nicht bekannt geben.