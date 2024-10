Erschrocken und davongeflogen: Walter Zoo Gossau vermisst zwei Kakadus

Der Walter Zoo in Gossau sucht seit Mittwochnachmittag nach zwei seiner Tiere. Um etwa 16 Uhr seien zwei junge Rosakakadus bei einem ihrer ersten Freiflugtrainings durch äussere Einflüsse erschrocken und davongeflogen, wie der Zoo am Freitag mitteilt.

Auffälliges Federkleid

In einem Aufruf bittet der Zoo darum, dass man sich bei ihnen melden soll, wenn man zwei solcher Vögel in der Ostschweiz sieht. «Es sind Papageien, die ein pink-graues Gefieder haben. Sie dürften sicher auffallen, wenn man sie sieht», sagt Thomas Harder, der Marketingleiter des Zoos auf Anfrage. Aufhalten würden sich die Vögel typischerweise auf Bäumen. «Theoretisch können sie überall sein in der Region.»

Junge und intelligente Tiere

Bis zum Eindunkeln am Mittwoch seien die Kakadus noch in der Nähe des Zoos zu sehen und hören gewesen. Der nächtliche Sturm und die Böen hätten das Fliegen für die kleinen Papageien erschwert. Am Donnerstagmorgen ging die Suche dann weiter, wobei die Kakadus wieder gesehen und gehört wurden. Leider sei der Kontakt zu den Vögeln jedoch abgebrochen. Seit Donnerstagmorgen fehlt jede Spur von den beiden, so Harder.

Die Chancen auf ein Überleben in freier Wildbahn schätzt Harder als realistisch ein. «Grundsätzlich finden sie relativ schnell Nahrung. Witterungsbedingt sind sie auch ziemlich abgehärtet. Sie sind jung, aber intelligent und wissen sich oftmals zu wehren.» Beutetiere wie Greifvögel seien jedoch eine Gefahr.

