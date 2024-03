Nein, nicht in Zürich, auch nicht in Basel oder Bern, sondern in Landquart öffnet die erste Deutschschweizer Filiale der Burgerkette «Five Guys». Ab Montag, 18. März, kann man beim Fashion Outlet sieben Tage die Woche von 11 bis 20 Uhr Burger, Hot Dogs, Pommes und Milkshakes geniessen. Für den Standort Landquart habe man sich auf Anfrage des Fashion Outlets entschieden. Die Gründung einer Filiale in der Deutschschweiz sei aber schon länger geplant gewesen.