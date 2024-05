Was ist ein Gantrufer?

Gantrufer ist ein Auktionär. In der Schweiz wird dieser Begriff noch verwendet, im restlichen deutschsprachigen Raum gilt er als veraltet. Ein Gantrufer führt freiwillige Versteigerungen, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich, durch. Das Wort «Gant» wird vermutlich vom Lateinischen «in quantum» abgeleitet, was so viel bedeutet wie «wie teuer, wie viel».