Ein schönes Herbstwochenende steht vor der Tür. Am Freitag breitet sich ein Hochdruckgebiet über der Schweiz aus. Am Morgen kann es mancherorts noch dichte Wolkenfelder haben, im Verlauf des Tages soll es dann doch recht sonnig werden. Die Temperaturen steigen gemäss Meteonews im Raum St.Gallen und Appenzell auf 13 Grad, im Thurgau und am Bodensee auf 15 bis 16 Grad.

Der Hochdruck nimmt am Samstag etwas ab. Unterhalb von 800 Metern ist vorerst Nebel zu erwarten, der sich teilweise tagsüber auflöst. Trotz hoher Wolken soll es relativ sonnig werden. Es wird etwa 9 bis 14 Grad warm. Am Sonntag wird es ziemlich mild. Es sind Temperaturen von bis zu 18 Grad zu erwarten. Stellenweise könnte es Nebelfelder haben, sonst ist es auch wieder relativ sonnig.

(red.)