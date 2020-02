Es wird warm im St.Galler Rheintal

In der ersten Tageshälfte des Sonntags gibt es noch ausgedehnte, hohe Wolken. Am Nachmittag lockert sich die Bewölkung auf und es wird vermehrt sonnig. Die Temperaturen steigen aussergewöhnlich hoch an, wie Meteonews mitteilt. In Buchs und Sargans gibt es am Nachmittag je nach Föhn 14 bis 18 Grad, lokal sind auch 19 oder 20 Grad denkbar. Auf 2000 Metern bis 10 Grad. Nullgradgrenze zeitweise auf knapp 3500 Metern.

«Dass es so warm im Februar wird, kommt sehr selten vor», sagt Cedric Sütterlin von Meteonews. «Doch es hat es auch schon gegeben. Zum Beispiel in Bad Ragaz am 29. Februar 1960 gab es 23.3 und in Vaduz gab es 1990 und 1998 jeweils 21 Grad.»

Im ganzen FM1-Land dürfte es am Sonntag angenehm warm bei 13 bis 16 Grad werden.

