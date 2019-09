Am Donnerstagabend mussten rund 50 Einsatzkräfte zu einem Geschäftshaus in Konstanz ausrücken. In den Lagerräumen einer Apotheke wurde bei einer Bestandesaufnahme «Pikrinsäure» gefunden. Das ist ein hochexplosives Material.

Der Inhalt in dem rund 100 Milliliter grossen Gefäss hatte sich bereits verfestigt. Das Lager wurde abgesperrt und das Wohn- und Geschäftshaus vorsorglich evakuiert. Rund 15 Personen mussten ihre Wohnung vorübergehend verlassen.

Noch am Donnerstagabend wird eine Fachperson die Säure sicher verpacken und abtransportieren. Bis dahin bleibt das Geschäftshaus abgesperrt. Eine unmittelbare Gefahr bestehe gemäss Polizei aber nicht.