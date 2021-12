Fahrplanwechsel: Das ändert sich bei den VBSG und Thurbo

Die wohl wichtigste Änderung bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen (VBSG) betrifft die Haltestelle Schibenertor in der Nähe des Marktplatzes in St.Gallen. Die Linien 1, 2, 3, 4 und 6 halten ab diesem Sonntag nicht mehr dort. Mit dieser Massnahme soll der Verkehrsfluss zwischen Marktplatz/Bohl und St.Gallen, Bahnhof optimiert werden, heisst es in der Medienmitteilung der VBSG.

VBSG mit mehreren kleineren Fahrplanänderungen

Die Linien 5, 7, 8 und 9 fahren die Haltestelle Schibenertor weiterhin an. Ansonsten enthält der neue Fahrplan der Stadtbusse nur geringe Anpassungen. Auf zahlreichen Linien wurden die Abfahrten im Minutenbereich angepasst. Es lohnt sich also, vor der Abfahrt in den Fahrplan zu schauen.

Thurbo mit neuer internationalen Verbindung

Das Bahnnetz der Thurbo bietet eine neue internationale Verbindung an und schafft weitere umsteigefreie Fahrten. Die S8 zwischen St.Gallen und Schaffhausen wird neu zur Linie S1 und erstreckt sich von Wil – St.Gallen – Kreuzlingen bis Schaffhausen und umgekehrt. Die S3 zwischen St.Gallen und St.Margrethen wird neu zur Linie S5.

Die Linie fährt von Weinfelden – Bischofszell Stadt – St.Gallen nach St.Margrethen und umgekehrt. Mit dem Fahrplanwechsel fährt die Linie S7 erstmals bis nach Bregenz und Lindau Reutin. Weitere Infos findest du im Thurbo-Fahrplan.

Nachtzug nach Amsterdam

Mit dem Fahrplanwechsel schaffen die SBB zusätzliche Verbindungen, auch in der Ostschweiz. Im internationalen Verkehr gibt es einen Nachtzug nach Amsterdam und eine schnellere Verbindung nach München.

