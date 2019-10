«Fake-News» und «Feigheit» - Kampf um A1-Anschluss wird schmutzig

«Die haben nicht mal die Courage hinter ihrere Meinung zu stehen», schreibt eine Userin auf Facebook. Dazu postete sie eine Bild eines Flyers, der kurz zuvor in ihren Briefkasten geflattert war. «Goldach als Verlierer», steht auf diesem geschrieben. Dieser stammt von Gegnern des geplanten Autobahnanschlusses in Rorschach – wer genau sich dahinter verbirgt ist unklar. Genau das regt viele Facebookuser in der Gruppe «du bist von Rorschach wenn...» auf. Wenn man schon Stimmung mache, dann solle man auch dazu stehen, so der Tenor.