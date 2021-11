Fall Bad Rans: Schuldsprüche für die Baupleitiers

Das Kreisgericht St.Gallen hat die Hauptverantwortlichen mehrerer Immobilienpleiten in seinem am Montagnachmittag mündlich eröffneten Urteil zu Freiheitsstrafen verurteilt. Mit einem Schneeballsystem sollen die Beschuldigten das Genossenschaftskapital in die eigene Tasche gewirtschaftet haben

Das alte Bad Rans bevor es abgebrochen wurde für ein Bauvorhaben das nie verwirklicht wurde. © Tagblatt/Archiv