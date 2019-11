Die meisten Diebe sind hinter Bargeld oder Schmuck her, dieser dreiste Dieb aber hat es auf die süsse Versuchung abgesehen — nämlich Schoggi. Der Unbekannte hat sich am 15. November bei einem Tiroler Frachtunternehmen als Fahrer ausgegeben und in Bludenz einen Sattelschlepper übernommen, der nach Belgien hätte Fahren sollen. Dort kam er nie an. Im Laderaum waren rund 18 Tonnen Milka-Schokolade.

Gefälschte Dokumente und Angaben

«Der Unbekannte hatte gefälschte Dokumente dabei und gefälschte Angaben über die Kennzeichen übermittelt und schliesslich die Ware übernommen», so Sabine Reinthaler, Polizeipressesprecherin LPD Tirol, gegenüber FM1Today.

Schoggi als Hehlerware

Reinthaler hat eine Vermutung, weshalb es der Täter auf Schokolade abgesehen hat: «Die Schokolade ist sicher für den Weiterverkauf bestimmt», sagt sie. In den vergangenen Jahren sei es schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass speziell Schokolade aus Lastwagen geklaut wurden. «Das ist sozusagen Hehlerware.»

Seither fehlt vom Fahrer und auch von der Ware jede Spur. «Es werden Ermittlungen in alle Richtungen getätigt. Aber dadurch, dass alle Dokumente und Angaben des Fahrers falsch waren, gestalten sich diese als sehr schwierig», so Reinthaler.