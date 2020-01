2002 wurde die Organisation in Hamburg gegründet, die Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen eröffnete die Fachstelle 2015 in Sargans und St.Gallen. Inzwischen umfasst das Wirkungsgebiet auch den Kanton Appenzell Ausserrhoden und neu auch das Toggenburg.

Die Organisation Wellcome unterstützt Familien mit einem Baby im ersten Lebensjahr während ein paar Wochen oder Monaten. So soll der Übergang in den Alltag erleichtert werden. Speziell dabei, die Unterstützung ist auf die individuellen Bedürfnissen der Eltern ausgerichtet.

Immer wieder Freiwillige gesucht

Ein solches Angebot gab es zuvor nicht und wurde in der Ostschweiz gut aufgenommen. «Die Zusammenarbeit mit Hebammen, Gynäkologen sowie der Mütter- und Väterberatung klappte von Anfang an gut. Sie machen die Familien auf das Angebot aufmerksam», sagt Wick.

Zu Beginn gab es genügend Freiwillige, später änderte sich das kurzzeitig. Im Moment sei es aber wieder besser. Dennoch ist man immer wieder auf der Suche nach freiwilligen Mitarbeitern aus den jeweiligen Regionen, gerade jetzt, wo das Toggenburg hinzugekommen ist.

In Städten mehr Bedarf nach Unterstützung

Konkret fehlt es vorwiegend Frauen an Unterstützung nach der Geburt. Oftmals bewältigen sie den Alltag alleine, da der Mann – gerade wenn das Baby noch gestillt wird – arbeiten geht.

«Oft haben Mütter ein fehlendes oder mangelndes soziales Umfeld und sind den ganzen Tag mit dem Baby alleine. Sei es, weil sie umgezogen sind oder weil Freunde und Grosseltern zu weit weg wohnen», sagt Wick.

Dann fehle es an Entlastung im Alltag. In den Städten ist der Bedarf an Unterstützung grösser als in den Dörfern. Denn dort habe man meist ein engeres Netzwerk.

Endlich wieder joggen gehen

«Eine Mutter hat uns gesagt, sie freue sich jeweils sehr darauf, Zeit für sich zu haben und joggen zu gehen. Für sie war das eine extreme Entlastung», sagt Wick. Für ihn ist das Angebot Unterstützung und Prävention zugleich.

«Geht es den Eltern gut, sind sie mit dem Kind viel gelassener, was sich auf dieses ebenfalls positiv auswirkt», sagt Wick.