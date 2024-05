Rang vier oder fünf hin oder her: «Wir dürfen in der Qualifikation zur Conference League antreten. Das haben sich alle Fans und Vereinsverantwortlichen verdient», freut sich Cheftrainer Peter Zeidler.

Und es wird nicht das einzige Spezifikum am Fussballabend im Kybunpark sein. Fabian Schubert verlässt die Gallusstadt nach drei Jahren, 66 Spielen und 16 Toren . «Ein toller Kerl, der auch ein Freund geworden ist. Aber so ist es nun mal im Fussball. Die Wege trennen sich des Öfteren», meint Görtler dazu. «Ich habe mit ihm geredet, im Training. Wie der Abschied genau aussehen wird, weiss ich noch nicht. Ich bin mir aber sicher, dass er eine gebührende Verabschiedung von den Fans erhalten wird», ergänzt Zeidler.

Ein spezielles Spiel wird der Kampf gegen den FCZ allemal werden. Die Grün-Weissen treten nicht in ihren gewohnten Farben an. Sondern komplett in Schwarz, anlässlich des 145-jährigen Jubiläums des Vereins . «Ich finde es cool», so Captain Görtler.

Nach dem Sieg am Pfingstmontag gegen den FC Winterthur kehrt der zuletzt verletzte Verteidiger Jozo Stanić in die Mannschaft und wohl auch die Startelf zurück. Währenddessen muss der Thurgauer Julian Von Moos einen weiteren Rückschlag auf dem Weg zur Genesung verkraften. Nach einem Zweikampf im Training muss der 23-jährige Angreifer fürs Spiel gegen den FC Zürich passen. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Nuhu, Fazliji und van der Venne.

Ruiz und Akolo bleiben dem FCSG erhalten

«Die auslaufenden Verträge mit Mittelfeldspieler Victor Ruiz und Stürmer Chadrac Akolo wurden verlängert. Und wir sind auf der Suche nach einer Lösung mit Musah Nuhu», verkündet Mediensprecher Remo Blumenthal weitere News auf der Medienkonferenz am Freitag. Der 27-jährige Ghanaer hat sich jüngst erneut das Kreuzband gerissen und hofft nun trotzdem auf eine Verlängerung seines Vertrags, der in seinem Fall mit einer Aufenthaltsbewilligung einhergeht.

Gemäss FCSG könnten am Samstagabend im Kybunpark noch mehr Verabschiedungen hinzukommen. Sie lassen sich dabei aber nicht in die Karten blicken, Namen fallen (noch) keine.

Nach der Pflicht kommt die Kür

Der Blick der Espen geht aber bereits vor dem Spiel über das Spiel hinaus. «Ich gehe von Pizza und Bier in der Kabine aus. Und mal schauen, was dann in St.Gallen noch so läuft. Danach werde ich erstmal mit dem Velo, meinem Vater, Bruder und Freunden nach Barcelona fahren», schildert Mittelfeldspieler Lukas Görtler etwa sein (fussballfreies) Sommerprogramm. Ehe die Vorbereitungen auf die nächste Saison am 17. Juni starten, dürfen sich die Spieler des FC St.Gallen nach dem FCZ-Heimspiel auf ihre Ferien freuen.

Und nach dem Erreichen eines Saisonziels – dem Abschneiden auf einem Tabellenplatz, welcher für die Qualifikation eines europäischen Wettbewerbs berechtigt – will man auch die Fans mit einem Sieg zum Abschluss belohnen. Zum Saisonfinale pilgern die FCSG-Anhänger – wie meistens in dieser Saison – in Strömen zum Kybunpark. Heisst: Der Fussballtempel im Westen der Stadt ist ein weiteres Mal restlos ausverkauft.

Das letzte Saisonspiel des FC St.Gallen gegen den FC Zürich kannst du im Liveticker auf FM1Today mitverfolgen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.