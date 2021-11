Feine Musik, Weihnachtsmärkte und WKND-Festival

An vielen Orten im FM1-Land werden am Wochenende des 1. Advent die Weihnachtsbeleuchtungen angeschaltet. Und dazu gibt es natürlich auch die Glühweinstände, Weihnachtsmärkte und Feierlichkeiten. Eine Übersicht zu den Lichtern findest du hier , eine Übersicht zu den Märkten gibt es hier und auf unserer Karte:

Bereits zum zweiten Mal findet ein richtig grosses Festival im Gründenmoos in St.Gallen statt: Das WKND . Am Freitag gibt es nationale Live- und Cover-Bands mit den besten Hits aus den 80er, 90er und dem Jahr 2021. Am Samstag steht die elektronische Musik im Zentrum: Mit Avatton, VIZE, Tujamo, Ummet Ozcan, Jebroer, DJ Isaac und Phrantic bis in den frühen Morgen. Es gilt 3-G, beim Festival gibt es ein Testzelt, wo man für 25 Franken ein Zertifikat bekommt.

Das « Pantalla Latina » gehört zu den Highlights des St.Galler Kinojahrs. Im Kino Scala können zeitgenössische lateinamerikanische Filme geschaut werden, dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik und Diskussionen. Die Filme werden in der Regel in der Originalversion mit Untertitel gezeigt. Dabei können immer wieder Filme entdeckt werden, die es sonst kaum in der Schweiz in die Kinos schaffen.

Chur steht immer am ersten Adventssonntag voll im Zeichen der Musik. Das Konzert in der Martinskirche soll eine musikalische Brücke zwischen verschiedenen Musikrichtungen, Generationen, Konfessionen und Kulturen sein. Im jährlich wiederkehrenden Konzert begegnen sich Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Stilrichtungen. Dieses Jahr findet «Musik verbindet» bereits zum zehnten Mal statt.

«BandXOst»-Finale

Am Finale des «BandXOst» treten musikalische Jungtalente aus der Ostschweiz gegeneinander an. Der 1. Platz kann mit Studio-Aufnahmen, Medienauftritte und Festivaltour das Sprungbrett zur grossen Bühne sein. Das Finale findet am Samstagabend in der Grabenhalle St.Gallen statt. Wer in Quarantäne sitzt, kann über den Livestream mitschauen.

Koffermarkt Waldstatt

In Waldstatt findet am Samstag der 4. Koffermarkt statt. Das besondere am Koffermarkt ist, dass sämtliche Produkte, die angeboten werden, in einen Koffer passen müssen. So können Besucher von Koffer zu Koffer schlendern und kleine Kostbarkeiten auswählen.