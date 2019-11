Felswand hinabgestürzt: 23-Jähriger stirbt nach Musikfestival

Der Mann war am vergangenen Samstag an einem Musikfestival in Übersaxen in Nähe von Feldkirch. Er kam nicht nachhause und galt als vermisst. Am Dienstagabend wurde er tot im Bachbett «Mühletobel» in der Parzelle Glath in Übersaxen gefunden. Die Leiche des 23-Jährigen wurde von der Bergrettung geborgen.

Der Mann dürfte nach der Veranstaltung querfeldein in Richtung Satteins gegangen sein. Er geriet in unwegsames Gelände und stürzte offensichtlich über eine ca. acht Meter hohe Felswand in ein Bachbett. Durch den Absturz zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Die Bergrettung barg den Leichnam mittels Seilwinde.

(LPDV/red.)