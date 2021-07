Der FC St.Gallen bestreitet am Sonntag sein erstes Heimspiel der Saison.

Der FC St.Gallen spielt am Sonntag um 14.15 Uhr zu Hause gegen den FC Luzern. Mit Beginn der neuen Super-League-Saison dürfen Fans wieder im Stadion mitfiebern. Was dich im Kybunpark erwartet, liest du hier .

Am Nationalfeiertag 2021 wird es bunt am Himmel. Die vier Tourismusvereine Vilters, Wangs, Mels und Sargans organisieren im Auftrag der drei politischen Gemeinden Vilters-Wangs, Mels und Sargans ein gemeinsames 1.-August-Feuerwerk. Das Feuerwerk Pizol wird im Gebiet Riet zwischen dem Juxhof und den Sportanlagen gezündet. Geplanter Start ist 22 Uhr. Das Zeitfenster bei unsicherem Wetter geht von 21.45 bis 23 Uhr.

Unbeschwert auf einer Wiese zu Livemusik tanzen – klingt wie ein Traum, ist dieses Wochenende in Lustenau aber möglich. Von Donnerstag bis Samstag findet das Szene Openair statt. Als Headliner treten der österreichische Star-DJ Parov Stelar, Cloud Rapper Yung Hurn sowie die beiden Hip-Hop-Koryphäen RAF Camora und Bonez MC auf.

Noch mehr Openair: Auch in Bütschwil wird am Freitag und Samstag gefeiert.

Livemusik gibt es am Freitag und Samstag auch am Openair Bütschwil . Auf dem Line-up stehen Musikerinnen und Musiker wie Dodo, Joya Marleen oder Steiner und Madlaina. Eine Teilnahme ist nur mit Covid-Zertifikat möglich.

Bis Mitte August findet in Chur ein Kino Openair unterhalb des Fürstenwaldes statt.

Wer keine Lust auf Musik, sondern mehr auf Film hat und doch nicht auf den Campingstuhl verzichten möchte, ist in Chur am richtigen Ort. Dort findet bis Mitte August ein Kino Openair unterhalb des Fürstenwaldes statt. Das Filmprogramm und Tickets gibt es hier .

Im Strandgarten Horn gibt es am Samstag ein «Gin Fest». Wir sagen Prost!

Lieber Gin als Bier? Dann ist dieser Event am Bodensee etwas für dich. Am Samstag findet in Horn im Strandgarten das «Gin Fest» statt. Dabei kannst du dich durch regional hergestellte Gin-Kreationen durchtesten. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. Verschiebedatum ist der 7. August.

St.Galler Kantonalschwingfest (im Livestream)