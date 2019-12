Rock-Xmas in Wattwil, 20. bis 22. Dezember

Bereits zum zweiten Mal findet im Wattwiler Zentrum am letzten Wochenende vor den Festtagen ein schmucker Weihnachtmarkt mit 14 Gratiskonzerten auf der Bühne am Bräkerplatz statt. Bis Sonntag, 22. Dezember, spielen diverse Bands, unter anderen auch Mischgewebe, der BandXost-Gewinner 2019. Für die Kinder fährt am Sonntag gratis die Rösslikutsche. Gratisbillette und Programmflyer gibt es hier.