Was haben wir nicht alles vermisst: Festivals und Ausgang waren lange Zeit ganz tabu, Fitness- und Freizeitaktivitäten mit mühsamen Einschränkungen wie Besucherlimiten oder Maskenpflicht verbunden. Am Mittwoch verkündete der Bundesrat den nächsten Lockerungsschritt – und der hat es in sich: Wer im Besitz eines Covid-Zertifikats ist (hier erfährst du, wie du es bekommst), kann so ziemlich alles wieder machen, was vor der Pandemie möglich war. Doch auch ohne Covid-Zertifikat kommt man in den Genuss verschiedener Lockerungen.

FM1Today hat bei verschiedenen Veranstaltenden von Freizeitaktivitäten nachgefragt, was die Öffnungen, die ab Samstag gelten, bedeuten.

Freizeitparks

Rutschbahnfans dürfen sich freuen: Der Säntispark in Abtwil hatte zwar seit dem 31. Mai wieder geöffnet, doch der Vergnügungspark mit der Rutschenwelt musste bisher noch geschlossen bleiben. Das ändert sich bereits ab Samstag. Dann kann im Säntispark wieder nach Lust und Laune gerutscht werden. Bestehen bleiben zwei Spezialregelungen für Aquaparks: Mindestabstände müssen – im Gegensatz zu Fitnesscentern – nach wie vor eingehalten werden und die Maskenpflicht gilt ebenfalls, bis man sich im Bäderbereich befindet.