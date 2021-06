Überflutete Keller, Gärten und Garagen, gewaltige mitgeschwemmte Holzstücke und Menschen, deren Habe Opfer der Wassermassen wurde: Die beiden Thurgauer Dörfer Hugelshofen und Dotnacht waren besonders stark von den Regenfällen in den vergangenen 24 Stunden betroffen. Der Kommandant der Feuerwehr Kemmental, Pascal Furrer, spricht gegenüber TVO von «einer Situation, wie wir sie noch nie erlebt hatten.» Eine ähnliche Situation habe es zwar 2013 bereits gegeben, damals sei das Ausmass aber insgesamt weniger gross gewesen.

Seit Mitternacht im Dauereinsatz

Furrer und seine Kolleginnen und Kollegen sind seit vergangener Nacht ununterbrochen im Einsatz. Insgesamt sind bei der Feuerwehr Kemmental ungefähr 30 Notrufe eingegangen, was eine grosse Herausforderung für die Einsatzkräfte war, besonders in organisatorischer Hinsicht: «Zwischenzeitlich war es frustrierend, weil wir schlicht nicht nachgekommen sind», so Furrer. Sie hätten dann aber auf Personal und Material von umliegenden Feuerwehrbataillons zurückgreifen können.