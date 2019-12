Vor Weihnachten herrscht Hochbetrieb in den Hundesalons: «Jeweils in den letzten zwei Wochen melden Kundinnen und Kunden ihren Hund an», sagt Hundecoiffeuse Marion Eisenring zum Ostschweizer Fernsehsender TVO. «Sie möchten, dass ihr Hund gut aussieht an Weihnachten.» Während Eisenring in ihrem Salon in St.Gallen unter dem Jahr bis zu vier Hunde pro im Tag pflegt, sind es kurz vor den Festtagen acht Hunde.