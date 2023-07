Filmverbot bei Polizeieinsätzen? Das sagen Ostschweizer Politiker

Bei Polizeieinsätzen, die per Handy gefilmt und ins Netz gestellt werden, fehle zu oft der Kontext. Deshalb will der Verband der baselstädtischen Polizeibeamten das Filmen von Polizeieinsätzen verbieten lassen und sich dafür in nationalen Verband starkmachen. Das berichtet die «NZZ am Sonntag».