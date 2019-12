Idee vom eigenen Coffee-Shop

Ursprünglich wollten sie ein Café eröffnen. Doch irgendwie seien sie dann zu den Kleidern gekommen, erzählen die beiden. Im Frühjahr dieses Jahres reisten Rohner und Halter nämlich unabhängig voneinander durch Asien. Zu jenem Zeitpunkt hatten die Kolleginnen nicht viel Kontakt zueinander. Nur per Zufall erfuhren sie vom selben Aufenthaltsort, weit weg der Heimat. So beschliessen sie, sich in Malaysia zu treffen und es kommt die Idee auf, Kleider vor Ort zu kaufen, um einen Online-Shop in der Schweiz zu eröffnen. In Malaysia kaufen sie dann den ersten Grundstock für den Shop.

Kleider, älter als 20 Jahre

«Da wir bewusst Vintage-Kleider verkaufen, mussten wir darauf achten, dass die Kleider älter als 20 Jahre sind», sagt die 20-jährige Bianca Halter aus Marbach. Auch der Zustand der Kleidung wurde von den beiden Freundinnen genau überprüft. «In Malaysia haben wir nach Lust und Laune eingekauft», sagt die 21-jährige Seline Rohner aus Altstätten. Obwohl die Kleider aus einem anderen Teil der Welt stammen, sind keine typisch asiatischen Stücke in ihrer Kollektion dabei. Um dennoch etwas von der Herkunft zu zeigen, fotografierten die Freundinnen die Kleider bereits vor Ort.