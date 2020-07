Die Schweiz liebt es, von Felix und seinem Morgenteam geweckt zu werden. Die «FM1-Wachmacher» sind die meistgehörte private Radio-Morgenshow der Schweiz. Ohnehin geniesst Radio FM1 eine hohe Beliebtheit. Dies belegen die neusten Zahlen von Mediapulse.

235'000 Hörerinnen und Hörer täglich

Im ersten Halbjahr 2020 hörten täglich 235'000 Menschen in der Deutschschweiz FM1. Der Sender ist in der Region die klare Nummer eins und der meistgehörte Radiosender in der Ostschweiz überhaupt.

Erfolgreiches Medienunternehmen

Auch die Radiosender Radio 24 und Radio Pilatus, die ebenfalls zum Medienunternehmen CH Media gehören überzeugen. Sie belegen zum ersten Mal bei den Privatradios die Ränge eins und zwei.

Florian Wanner, Leiter Radio bei CH Media, freut sich über das erfolgreiche erste Radio-Halbjahr: «Trotz herausfordernden Zeiten, bedingt durch die Coronakrise, sind unsere Radiosender in den jeweiligen Sendegebieten die meistgehörten Privatradios.»

(red.)