Die 51-Jährige war am Mittwochmorgen zum Einkaufen in Rankweil. Sie lief vom Kundenparkplatz in Richtung Eingang des Marktes vorbei an einem Lastwagen. In diesem Moment fuhr der Lastwagen los und erfasste die Frau frontal.

Sie stürzte und blieb längs zum Lastwagen liegen. Der Fahrer des LKWs bemerkte die Frau nicht, auch nicht während des Aufpralls, und fuhr deshalb einfach weiter. Glücklicherweise lag die Frau in der Mitte des Lastwagens und wurde deshalb weder von den Rädern noch von einem anderen Fahrzeugteil berührt. Dadurch blieb sie unverletzt. Einzig ein Hämatom auf der linken Körperseite, das sie vermutlich vom Sturz hatte, blieb ihr.

(red.)