Freilichtbühne Rüthi hofft auf Lockerung – «sonst müssen wir absagen»

Die imposanten Bühnenbilder des Freilichttheaters in Rüthi beeindrucken weit über das Rheintal hinaus. Dieses Jahr inszeniert die Schauspielcrew, die aus über hundert Personen besteht, das Stück «Anna Göldi». Die letzte Hexe Europas, die in Sennwald, nicht weit von der Freilichtbühne entfernt, aufgewachsen ist.

Die tragische Geschichte der Rheintalerin Anna Göldi im 18. Jahrhundert scheint die Leute immer noch zu beschäftigen. Praktisch alle fünfzehn Aufführungen, inklusive Zusatzvorstellungen, sind bereits ausgebucht.

Verschiebung wäre möglich, aber teuer

Auf der Tribüne versammeln sich pro Vorstellung 600 Personen. Dies ist Stand heute wegen des Grossveranstaltungsverbots des Bundes nicht erlaubt. «Wird die 300-Personen-Regel nicht gelockert, ist es für unseren Verein nicht tragbar. Die Vorstellungen im September müssten abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben werden. Das würde zu erheblichen Zusatzkosten führen», sagt Kuno Bont, künstlerischer Leiter der Freilichtbühne. Kuno Bont hat den Verein gegründet und das Stück «Anna Göldi» geschrieben.

Die Freilichtspiele im Rheintal stehen also auf der Kippe. Trotzdem arbeiten alle weiter fleissig an der Vorbereitung. So sieht es aktuell am Fusse des Blattenbergs aus: