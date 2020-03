Friedrichshafen bekommt einen neuen Zeppelin

75 Meter lang, 19,5 Meter breit und 17,4 Meter hoch: Das ist der neue Zeppelin NT, der in den nächsten Wochen eine erste Testfahrt ab Friedrichshafen absolviert, schreibt das «St.Galler Tagblatt». Das Exemplar wurde teilweise mit Komponenten aus einem alten Zeppelin, der in Kalifornien eingelagert war, neu gebaut.

Die heutige Technik unterscheidet sich gewaltig von früheren Luftschiffen. So hat es im Innern zum Beispiel unbrennbares Helium, sogar einen Blitzeinschlag würde der Zeppelin NT unbeschadet überstehen. Ausserdem ist der heutige Zeppelin viel wendiger.

Der Erfinder des Zeppelins, Graf Ferdinand von Zeppelin, wurde 1838 in Konstanz geboren, in seiner Jugend lebte er in Kreuzlingen. In Friedrichshafen gibt es ihm zu Ehren das Zeppelin Museum.

(red.)