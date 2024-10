Für 26 Millionen Franken: Neubau von Wiler Werkof wegen Platzproblemen geplant

Mit der Gemeindevereinigung Wil-Bronschhofen Anfang 2013 wurden die Werkhöfe organisatorisch und personell zusammengelegt. Der Werkhof nutzt heute an vier Standorten Gebäude als Einstellhallen und Lager für den Fuhrpark und die Maschinen. Diese dezentrale Struktur erachtet die Stadt Wil als betrieblich nachteilig, wie sie am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Zudem werde mehr Raum benötigt. Der Werkhof an der Speerstrasse verfüge nicht über die erforderlichen Kapazitäten. Er liege zentral in einem dicht bebauten Stadtteil, eine räumliche Erweiterung sei nicht möglich. Auch bei der Stadtgärtnerei an der Friedhofstrasse bestehe Handlungsbedarf. Ein Zusammenschluss von Werkhof und Stadtgärtnerei an einem Standort würde die Chance für eine Betriebsoptimierung bieten.

Diverse Standorte geprüft

Das Grundstück am östlichen Stadtrand beim Kreisel Fürstenlandstrasse habe sich als optimal erwiesen. Die städtebaulich prominente Lage zwischen St.Gallerstrasse und Weidlewald biete ideale Bedingungen für die geplante Infrastruktur. «Das geplante Gebäude, welches die Form eines Pavillons annimmt, wird durch zwei monolithische Körper mit einem grosszügigen, umlaufenden Dach charakterisiert», so die Stadt.

Als Projektgrundlage wurden die aktuellen und künftigen Aufgaben des Werkhofs und der Stadtgärtnerei vertieft analysiert. Die Erkenntnisse daraus sind in das Raumprogramm für einen gemeinsamen Standort eingeflossen. Das Projekt wurde in Workshops mit den künftigen Nutzenden weiterentwickelt. Das «Vorprojekt plus» berücksichtigt die baulichen, technischen, energetischen und gestalterischen Anforderungen.

Vorteile des Neubaus

Mit diesen Argumenten weibelt der Stadtrat für einen Neubau: