Ein Fussgänger machte am Sonntagnachmittag in Kirchberg einen grausigen Fund, wie «Blick» berichtet: Er stiess am Waldrand auf eine männliche Leiche. Bertrand Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, bestätigt die Meldung auf Anfrage von FM1Today. «Die Leiche lag in einem Plastiksack», sagt der Polizeisprecher.

Laut der Polizei steht noch nicht fest, ob es sich um ein Gewaltdelikt handelt. «Die Untersuchungen laufen», sagt Hug. «Wir ermitteln in alle Richtungen.» Die Identität der Leiche ist noch unklar.

Bereits Anfang Dezember hatten Passanten in Kirchberg am Waldrand eine Leiche gefunden. Nachdem sich in der Toggenburger Gemeinde Angst breit gemacht hatte, gab die Polizei jedoch Entwarnung: Der 64-jährige Tote war von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt und ohne Dritteinwirkung gestorben.

(lag)