Der Bundesrat hat am Mittwoch neue Lockerungen beschlossen, die am Montag in Kraft treten. Unter anderem dürfen Restaurants ihre Innenräume öffnen und private Treffen sind mit bis zu 50 Personen erlaubt. Ostschweizerinnen und Ostschweizer freuen sich über den Öffnungsschritt.

Familienfeste und Grossevents: So sehen die Lockerungen im Detail aus Die Freude bei Gastronomen ist gross. Ab Montag kehrt in den Restaurants, Cafés und Bars ein grosses Stück Normalität zurück. Die Innenräume, in denen seit Dezember keine Gäste mehr bedient wurden, dürfen wieder öffnen. Claudia Braun, Geschäftsführerin des Restaurants Drahtseilbähnli in St.Gallen, fällt ein grosser Stein vom Herzen. «Es ist eine riesige Freude. Wir hatten uns fest auf diese Nachricht eingestellt», sagt sie gegenüber TVO. «Müssen schauen, dass es wieder wie ein Restaurant aussieht» Die letzten Wochen seien trotz Terrassenöffnung wegen der unsicheren Wetterverhältnisse schwierig gewesen. «Jetzt können wir wieder aufmachen, auch wenn es draussen hagelt.» Zuerst müsse das Restaurant aber wieder eingerichtet werden. «Wir haben das ganze Restaurant zum Take-Away umfunktioniert. Jetzt müssen wir schauen, dass es wieder wie ein Restaurant aussieht.» Braun und ihr Bruder müssen bis zur Eröffnung der Innenräume noch einige Überstunden leisten, um alles organisieren und putzen zu können. «Das ist egal, die Freude überwiegt», so die Geschäftsführerin. Das Team sei ready und würde sich auch freuen, wieder arbeiten zu können. «Wir sind motiviert.» In den nächsten Tagen würden nun erste Lieferungen eintreffen. Auch trudeln bereits erste Reservationen ein. «Freuen uns, wieder zusammenkommen zu dürfen» In der Ostschweiz freut man sich nicht nur über die komplette Öffnung der Gastro, sondern auch über die Lockerungen bei privaten Zusammenkünften. Neu dürfen sich drinnen bis zu 30 Personen treffen, draussen bis zu 50. «Wir sind sehr froh, gerade auch, weil wir eine Familie mit vielen Erwachsenen und Kindern sind. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammenkommen dürfen», sagt Iris Schneider aus St.Gallen. Auch beim 21-jährigen Zabadia Tom André aus Winterthur ist die Freude gross: «Das ist flott. Es freut mich, wieder in grössere Menschenmengen sein zu dürfen und junge Frauen kennenzulernen.» (gbo)