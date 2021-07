Sie sassen in der Küche und benahmen sich, als ob sie zu Hause wären: Zwei unbekannte Männer sind in Walenstadt an der Escherfeldstrasse in eine Wohnung eingedrungen, während das dort wohnende Ehepaar am Schlafen war.

Zwei Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag in der Küche einer fremden Wohnung gekocht und gegessen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY