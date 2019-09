Die Leiche eines 24-jährigen Mannes trieb wohl mehrere Monate im Bodensee, ehe sie am 1. Mai am Rorschacher Seeufer gefunden wurde (FM1Today berichtete). Immer wieder kommt es im grössten See der Ostschweiz zu Badeunfällen, doch nicht alle Personen werden gefunden.

99 Vermisste

Gegenüber «20 Minuten» sagt Marcel Kuhn, Dienstchef der Thurgauer Seepolizei, dass sich derzeit fast 100 Leichen im Bodensee befinden. Seit 1947 werde eine Liste vermisster Personen im Bodensee geführt. «Derzeit sind wohl 99 Personen auf dieser Liste.»