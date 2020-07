Tatsächlich ist es nicht so, dass die Spitalleitung etwas gegen die Swiss-Covid-App hat. «Eine Erwartung, dass alle, die im Spital arbeiten, die App herunterladen, gibt es am Kantonsspital nicht. Wir finden es aber gut, wenn möglichst viele Mitarbeitende die App im privaten Alltag nutzen», sagt Lutz. Der Sprecher betont: Die Deaktivierungs-Empfehlung gilt nur für das Personal, nicht aber für Besucherinnen und Besucher.

«Die Empfehlung wurde mit den Experten für Spitalhygiene abgesprochen», sagt Lutz. Gerade das Pflegepersonal ist im Umgang mit Infizierten besonders geschult und deshalb während der Arbeit geschützt. Weil die App nicht angibt, wann und wo man in Kontakt war, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass das Pflegepersonal unnötigerweise in Quarantäne geschickt oder getestet wird.

Kein Thema in Pflegeheimen

In Pflegeheimen wiederum stellt sich die Frage weniger. «Unsere Mitarbeitenden erhalten die Weisung bei der Anstellung, während der Arbeitszeit keine privaten Handys auf sich zu tragen», sagt Esther Helg, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Stiftung Halden, Wohnen und Leben im Alter, in St.Gallen. Dies nicht zuletzt aus Datenschutz-Gründen aufgrund der Kameras und auch der Ablenkung. Gemäss Helg gilt diese Weisung in einem Grossteil der Pflegeheime. «Unser primäres Ziel in Sachen Covid-19 ist dafür zu sorgen, dass das Virus draussen bleibt. Deshalb gilt bei uns nach wie vor die Maskenpflicht für das Personal und die Besucher. In ihrer Freizeit appellieren wir an die Eigenverantwortung.»