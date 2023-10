Gemeinde öffnet Zugang zu einzelnen Gefahrenzonen in Schwanden

Die Bewohnerinnen und Bewohner einzelner Zonen rund um das verschüttete Gebiet in Schwanden dürfen am Samstag wieder ohne Einschränkungen in ihre Häuser zurück. Die gut 30 Menschen aus den beschädigten Gebäuden in der Sperrzone müssen sich jedoch weiter gedulden.

Nach wie vor drohen 60'000 Kubikmeter Material in die Tiefe zu rutschen. © Keystone