Gewitter und Regenfälle ziehen über die Ostschweiz

Es ist mit viel Regen zu rechnen, wie MeteoNews auf Twitter schreibt. Es dürften örtlich 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, was zu lokalen Überflutungen und Erdrutschen führen kann.

Am Montag ist es dann wechselnd bis stark bewölkt, am Nachmittag kann es erneut zu Regenfällen mit Gewittern kommen. Auch die Temperaturen sinken am Montag auf 17 bis 22 Grad.

