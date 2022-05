Ein heftiges Gewitter zog über die Schweiz. Im Rheintal und beim Bodensee hat es am frühen Nachmittag zum Teil heftig gestürmt und gehagelt. In Luzern kam es zu Überschwemmungen. Meteonews konnte am frühen Abend Entwarnung geben.

