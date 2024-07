Glutnester halten Konstanzer Feuerwehr weiter auf Trab

Die Giebelfront am Haus muss gesichert werden, wie die Stadtverwaltung am Freitag in einer Mitteilung schrieb. «Wenn die Sicherung der Giebel erfolgreich abgeschlossen werden konnte, können die aktuell aus Sicherheitsgründen gesperrten Gebäude direkt gegenüber in der Zollernstrasse wieder bewohnt werden.» Der hintere Teil des Gebäudes sei jedoch nicht mehr zu retten und müsse abgebrochen werden.

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden über den Brand in der Altstadt informiert. 14 Bewohner seien aus dem Gebäude gerettet worden, schrieb die Feuerwehr Konstanz am Donnerstagabend in einer Mitteilung.

Sieben Personen seien leicht verletzt worden, darunter fünf Feuerwehrleute. Das Feuer habe auch auf weitere Gebäude übergegriffen. An der Bekämpfung des Brandes waren auch Einsatzkräfte von Kreuzlingen und Tägerwilen beteiligt.